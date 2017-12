Mladen Krstajic promovido a selecionador da Sérvia

O diretor desportivo da Federação de Futebol da Sérvia (FSS), Goran Bunjevcevic, disse à agência de notícias Tanjug que Mladen Krstajic foi o escolhido pelo Comité de técnicos e a sua apresentação oficial ocorrerá na segunda quinzena de janeiro.

"Krstajic recebeu a nossa confiança de que até ao Mundial, na Rússia, ele liderará a seleção nacional", disse Goran Bunjevcevic, remetendo para a altura da apresentação oficial do selecionador os detalhes do contrato.

Mladen Krstajic desempenhava as funções de treinador interino desde 30 de outubro, após a demissão de Slavoljub Muslin, que qualificou a Sérvia para o Mundial2018, mas que se desentendeu com a direção da Federação de Futebol da Sérvia.

Como treinador interino, Mladen Krstajic, ex-defesa de 43 anos, que abandonou a carreira em 2011, orientou a Sérvia em dois jogos de preparação na Ásia, coroados com uma vitória frente à China (2-0) e um empate com a Coreia do Sul (1-1).



Lusa