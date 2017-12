Petit quer Paços de Ferreira a discutir resultado frente a "fortíssimo" FC Porto

"Ainda não estamos arrumados. Sabemos que não dependemos unicamente de nós, mas tudo vamos fazer para conseguir um bom resultado", disse Petit, comentando as remotas possibilidades de qualificação do Paços.

Para um final de ano em grande, os pacenses necessitam de vencer o FC Porto por dois golos de diferença e esperar que, no outro jogo do Grupo D, o Rio Ave vença o Leixões, mas não com mais de três golos de diferença.

Na conferência de antevisão ao jogo de sábado no estádio Capital do Móvel, decisivo para definir o semifinalista deste grupo da Taça da Liga, o técnico pacense deu conta de "um jogo bom" para a sua equipa tentar regressar às vitórias, interrompendo uma série de cinco jogos em que conseguiu apenas um empate.

"O nosso foco vai ser esta competição e iremos apresentar um 11 que achamos ser o melhor e nos dá garantias de fazer um bom resultado. Não ganhamos há cinco jogos, sabemos que vamos sofrer, mas estes jogos são bons para os jogadores se soltarem e para poder voltar a vencer", sublinhou.

Esta visão otimista não impede Petit de reconhecer a qualidade do FC Porto, "um sério candidato ao título e a ganhar todas as competições em que está envolvido".

"É uma equipa fortíssima, que ainda não perdeu nas competições internas, com individualidades e um coletivo muito fortes. Tem dois jogadores na frente, Aboubakar e Marega, muito perigosos, 22 golos marcados de bolas paradas, uma boa circulação de bola e, também, uma boa reação à perda", avaliou Petit.

Nos elogios de Petit ao FC Porto pode encontrar-se ainda parte da estratégia do Paços, nomeadamente quando o técnico adiantou que "o FC Porto vai ter mais bola" e, com isso, "abrir espaços que a equipa [do Paços] tentará aproveitar".

Na conferência, o técnico pacense foi ainda confrontado com o esquema de resultados combinados, alegadamente envolvendo jogadores do Rio Ave, sobre o qual Petit defendeu que se devia de "falar mais de futebol e menos de polémicas", e da reabertura do mercado de transferências, admitindo mudanças, mas recusando adiantar pormenores.

Paços de Ferreira e FC Porto defrontam-se no estádio Capital do Móvel, no sábado, a partir das 20:15, em jogo da terceira e última jornada do Grupo D.

Os 'azuis e brancos' repartem o primeiro lugar com o Leixões, ambos com quatro pontos, enquanto Paços de Ferreira e Rio Ave somam apenas um, num grupo em que todas as equipas podem ainda pensar na qualificação para as meias-finais da Taça da Liga.

