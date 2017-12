Sporting segue em frente na Taça da Liga

Acuña (74') deu vantagem ao emblema de Alvalade mas um autogolo de Coates (76') restabeleceu a igualdade no marcador.

O Sporting é assim a segunda equipa a garantir presença na final four da Taça da Liga, com as meias-finais e a final a realizarem-se em Braga, entre 20 e 27 de janeiro. Junta-se ao já apurado Vitória de Setúbal. No outro jogo do grupo, um dérbi insular, o Marítimo bateu o União da Madeira por 3-2.

Nas meias-finais, os leões vão medir forças com o vencedor do grupo D, onde estão FC Porto, Leixões, Paços de Ferreira e Rio Ave, e cuja última jornada se joga este sábado.