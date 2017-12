Benfica nega manipulação de resultados e vai processar "autores desta calúnia"

O jornal Correio da Manhã, na sua edição de hoje, noticia que a PJ está a investigar a possibilidade de ter havido manipulação do resultado da visita dos 'encarnados' a Vila do Conde, em 24 de abril de 2016, a contar para a 31.ª jornada da edição de 2015/16 da I Liga e que o Benfica venceu por 1-0, com um golo do mexicano Raúl Jimenez, aos 73 minutos.

"O Sport Lisboa e Benfica desconhece totalmente a existência deste processo", refere o clube encarnado em comunicado, que "nega qualquer envolvimento do clube nesta situação e garante que todos os responsáveis pela promoção e divulgação desta calúnia serão responsabilizados criminalmente".

Para o emblema lisboeta, "esta notícia insere-se numa vasta campanha que foi montada de forma a levantar suspeitas, denegrir a imagem do Sport Lisboa e Benfica e o mérito das suas vitórias desportivas, de uma forma até um pouco tosca, em que os próprios factos e envolvidos são criados mesmo que nem estivessem a jogar nos clubes adversários e essas histórias antecipadas nas redes sociais associadas a clubes rivais, provando a origem destas denúncias anónimas".

O Benfica refere que "basta uma investigação mais cuidada para se provar a falsidade desta denúncia", dada a ausência de dois dos quatro jogadores evocados "e os outros dois foram curiosamente apontados pela generalidade da crítica como dos melhores em campo por parte do Rio Ave".

"O Sport Lisboa e Benfica espera que as autoridades e a justiça desenvolvam o seu trabalho para o rápido e cabal esclarecimento de mais esta manipulação. Podem estar certos que, uma a uma, todas estas situações terão uma forte resposta por parte do Sport Lisboa e Benfica, que irá até às últimas consequências para desmontar toda esta campanha de cabalas e responsabilizar os seus autores", remata o clube.

