Bruno Alves sai lesionado do dérbi de Glasgow

Bruno Alves foi titular no Rangers, juntamente com Candeias, tendo ficado lesionado na sequência de um livre direto para a área defensiva da sua equipa e sido substituído aos 18 minutos, por David Bates.

O hexacampeão escocês Celtic lidera o campeonato com 51 pontos, mais nove do que o Aberdeen, que conta menos um jogo, enquanto o Rangers segue no terceiro posto, com 40.



Lusa