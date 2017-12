Bruno Esteves vai dirigir Paços Ferreira-FC Porto na Taça da Liga

O Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) designou ainda Hélder Malheiro, da associação de Lisboa, para a receção do Rio Ave ao Leixões, também para o agrupamento D.

Para os jogos do grupo C, a disputar também hoje, foram nomeados Hugo Miguel, da associação de Lisboa, para o Moreirense-Vitória de Guimarães, e Jorge Sousa, da associação do Porto, para dirigir o Feirense-Oliveirense.

No grupo D, cujos jogos estão agendados para as 20:15, todas as equipas têm hipóteses de se apurarem para as meias-finais: o FC Porto tem quatro pontos, os mesmos do Leixões, enquanto 'castores' e Rio Ave somam um.

Em situação idêntica está o Grupo C, cujos encontros têm início marcado para as 18:15, com a Oliveirense e o Moreirense, detentor do troféu, com quatro pontos, a jogarem com Feirense e Vitória de Guimarães, respetivamente.



Lusa