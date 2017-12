Caldas afasta Académica e ruma aos quartos-de-final da Taça

A Académica protagonizou o primeiro remate do encontro logo aos três minutos de jogo, mas foi a equipa do Caldas a inaugurar o marcador, aos 18 minutos, num cabeceamento de João Rodrigues.

Os visitantes intensificaram as jogadas de ataque a partir do momento em que ficaram em desvantagem no resultado, mas valeu à equipa da casa o desempenho do guarda-redes Luis Paulo, autor de duas grandes defesas.

O marcador manteve-se inalterado até ao intervalo, com a equipa do Caldas desfalcada de um jogador a partir dos 45 minutos, o primeiro dos dois de compensação dados pelo árbitro.

Luis Farinha, que já tinha visto um cartão amarelo aos 42 minutos, é penalizado com um segundo aos 45 minutos, sendo expulso da partida.

Na segunda parte, o Caldas, a jogar com dez jogadores, consegue conter o ímpeto ofensivo da Académica, muito por mérito do guarda-redes que consegui defender os primeiros remates da equipa adversária.

Mas aos 67 minutos Mike, num cruzamento da direita, igualou o marcador, resultado que se manteve até ao final de segunda parte.

No prolongamento, a 'briosa' começou ao ataque tentando virar o resultado a seu favor, com a primeira jogada de perigo a acontecer aos cinco minutos do prolongamento, mas com Luis Paulo a defender.

Com o prolongamento a disputar-se quase sempre no meio campo do Caldas, Luís Paulo manteve-se como a figura do jogo ao defender os sucessivos remates dos visitantes.

O Caldas tentou ainda mudar o resultado, mas as tentativas de Ryan acabaram goradas, tendo a partida que ser decidida a grandes penalidades, que deram a vitória á equipa da casa.

Lusa