Estoril anuncia contratação do guarda-redes brasileiro Renan Ribeiro

O jogador, que realizou hoje o primeiro treino com a equipa orientada por Ivo Vieira, afirmou, em declarações ao sítio do clube na Internet, que precisava de um desafio na sua vida.

"Orgulho-me por ter saído de casa cedo, mais tarde do clube onde comecei e do conforto e agora do clube onde estava estável para mudar de país e ter oportunidade de aprender e evoluir no futebol europeu. Aceitei este desafio com a mentalidade de que o céu é o limite", disse o futebolista.

Renan Ribeiro começou a carreira no Atlético Mineiro, de onde se transferiu para o São Paulo, em 2013.

O guardião disputou o Mundial de sub-17 em 2007, no ano de 2009 ganhou a Taça Belo Horizonte, foi campeão pelo Atlético Mineiro em 2010 e 2012 e foi convocado por Mano Menezes para a seleção olímpica.

O Estoril-Praia ocupa a penúltima posição da I Liga portuguesa de futebol, com 11 pontos, mais um que o Vitória de Setúbal, que é último.

Lusa