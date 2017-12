FC Porto em busca de um lugar nas meias-finais da Taça da Liga

Os 'dragões' têm quatro pontos, os mesmos do Leixões, mas vantagem na diferença de golos, enquanto 'castores' e Rio Ave entram para a última jornada com um ponto.Em caso de apuramento, o FC Porto já sabe que vai defrontar o Sporting, que na véspera empatou 1-1 com o Belenenses e assegurou o primeiro lugar do Grupo B.Em situação idêntica está o Grupo C, com a Oliveirense e o Moreirense, detentor do troféu, com quatro pontos, a jogarem com Feirense e Vitória de Guimarães, respetivamente. A equipa de Oliveira de Azeméis, da II Liga, tem vantagem na diferença de golos.O vencedor do grupo vai enfrentar nas meias-finais o Vitória de Setúbal, que fechou a terceira fase na sexta-feira com um empate 2-2 em casa, perante o Benfica, sabendo de antemão que já tinha garantido a sua vaga.A 'final four' vai disputar-se em Braga, entre 23 e 27 de janeiro.

Lusa