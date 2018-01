Nápoles afastado em casa da Taça de Itália

O treinador da equipa napolitana, Maurizio Sarri, decidiu dar descanso a alguns titulares, como foram os casos do guarda-redes Pepe Reina, dos internacionais italianos Jorginho e Lorenzo Insigne, e belga Dries Mertens, entre outros, e a equipa acabou por acusar a sua ausência.

A equipa de Bérgamo inaugurou o marcador na segunda parte, pelo lateral direito belga Timothy Castagne, a aproveitar uma bola rechaçada pelo defesa napolitana para a introduzir na baliza de Luigi Sepe, após remate do seu companheiro Andreas Cornelius.

A confirmação do triunfo chegou aos 81 minutos com o segundo golo da Atalanta, pelo médio argentino Alejandro Gomez, num lance de contra-ataque em que entrou na área pelo flanco esquerdo, perseguido por dois defesas, e rematou com ângulo pouco favorável.

O Nápoles ainda reduziu para 2-1, aos 85 minutos, num golo 'fabricado' por dois titulares lançados na segunda parte, Insigne e Mertens, autor do golo, marcado de cabeça nas costas da defesa do Atalanta.

Pelo Nápoles foi titular o lateral esquerdo português Mário Rui, que alinhou durante os 90 minutos.

Com este resultado, a Atalanta assegurou uma vaga nas meias-finais da Taça de Itália, mas os quartos de final só encerram na quarta-feira com o dérbi de Turim, entre a Juventus e o Torino.



Lusa