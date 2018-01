Petit diz que Paços de Ferreira está preparado para "um Rio Ave forte"

"O Rio Ave é uma equipa que privilegia a posse, a começar no guarda-redes, que sai sempre a jogar, tem jogadores para fazer essa circulação e é uma equipa muito perigosa no último terço. Tem jogadores com muita qualidade que podem resolver as partidas. Quando tivermos a bola, também queremos sair rápido", afirmou Petit, durante a conferência de antevisão ao jogo de quarta-feira.

Depois da aposta em jogadores menos utilizados frente ao FC Porto (derrota por 3-2), no último jogo de 2017, que confirmou a vitória dos 'azuis e brancos' no grupo D da Taça da Liga e respetiva qualificação para as meias-finais, relegando o Paços para o último lugar, Petit voltou a falar em reação e mudança, repetindo a ideia de "um Paços preparado".

"Vamos estar preparados para um Rio Ave forte. É uma equipa com muita qualidade, mas vamos à procura da nossa primeira vitória fora. Temos que estar concentrados, agressivos e ter uma boa atitude", repetiu, fazendo votos para que o vento forte característico no Estádio dos Arcos não sopre de forma tão intensa à hora do jogo (20:15).

Petit desvalorizou, por outro lado, as suspeitas de viciação de resultados sob investigação e que podem envolver alguns antigos e atuais jogadores do Rio Ave, quatro deles já constituídos como arguidos, lembrando que "já tiveram o jogo contra o Leixões (vitória por 3-2, para a Taça da Liga) e, quando entram em campo, esquecem-se de tudo".

À semelhança do que sucedeu no recente jogo com o FC Porto, o Paços de Ferreira não divulgou os convocados para o jogo de quarta-feira, no Estádio dos Arcos, em Vila do Conde, a partir das 20:15, envolvendo o Rio Ave, sexto classificado com 24 pontos, e o Paços, 15.º com 13, muito próximo já dos lugares de descida.



Lusa