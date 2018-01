Surfista portuguesa de 20 anos morre intoxicada nos Açores

As circunstâncias da morte da jovem atleta açoriana não são conhecidas em detalhe. A Polícia Judiciária já está a investigar o caso.

A Federação Portuguesa de Surf reagiu através do Facebook, onde manifestou solidariedade com família e amigos da jovem surfista:

Tânia Oliveira sagrou-se vice-campeã nacional de surf em 2015. No ano seguinte, recebeu um convite para participar no Azores Airlines Pro e, no último ano, foi 20.ª classificada na Liga Meo Surf.