A caminho do dérbi

O presidente do Sporting partilhou no Facebook uma fotografia já dentro do Estádio da Luz:

Antes da partida, o ambiente era de euforia entre os adeptos do emblema de Alvalade:

O autocarro da equipa leonina já chegou à Luz, tal como a comitiva encarnada:

Junto ao estádio estão também já largas centenas de adeptos do Benfica:

Antes do grande duelo, alguns antigos jogadores desejaram sorte à equipa que representaram. Do lado do Benfica, foram os casos de Javi Garcia e Pierre van Hooijdonk:

Do lado do Sporting, o ex-capitão Adrien Silva deixou o apelo a Rui Patrício e William Carvalho para que "levem a equipa à vitória":

O árbitro do encontro vai ser Hugo Miguel, da Associação de Futebol de Lisboa.

São esperadas cerca de 60 mil pessoas nas bancadas, cerca de 10 mil no apoio à equipa visitante.

No último duelo entre os eternos rivais de Lisboa, o encontro terminou empatado a um golo:

O jogo grande da 16.ª jornada da Primeira Liga arranca às 21h30.