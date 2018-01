Chaves quebra invencibilidade caseira do Marítimo 24 jogos depois

Em jogo da 16.ª jornada, Platiny (24 minutos) e Davidson (50) marcaram os golos do triunfo da equipa transmontana e quebram a invencibilidade caseira do Marítimo no campeonato, cuja última derrota nos Barreiros datava 11 de setembro de 2016, dia em que o Rio Ave ganhou por 1-0, na quarta ronda da época 2016/17.

O Marítimo permanece no quinto lugar, com 27 pontos, menos sete do que o Sporting de Braga (4.º), e pode ser igualado pelo Rio Ave, enquanto o Chaves, que não perde há cinco jornadas, subiu ao oitavo posto, com 22 pontos.

Lusa