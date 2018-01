Dez suspeitos de posse de engenhos pirotécnicos ficaram de fora do dérbi na Luz

Num curto balanço antes do encontro da 16.ª jornada da I Liga, o subintendente da Polícia de Segurança Pública Pedro Pinho salientou que o percurso que liga o Estádio de Alvalade ao da Luz decorreu de forma "pacífica e cívica", não tendo havido registo de incidentes entre adeptos."Temos registo de algumas deflagrações de pirotecnia.

Temos dez suspeitos [de posse de engenhos pirotécnicos] e vamos fazer a peritagem para entender o que é. Confirmando-se que se tratam de facto de artefactos pirotécnicos passarão a cidadãos detidos e serão presentes amanhã [quinta-feira] em tribunal", afirmou.

A operação policial em torno do dérbi lisboeta teve a particularidade de ter incluído na 'caixa de segurança' o presidente do Sporting, Bruno de Carvalho.

Uma situação que não causou preocupações acrescidas à PSP, que teve a condicionante de conduzir os adeptos em período de hora de ponta e no momento em que crianças saíam das escolas.

"É um dia de reinício de aulas e que coincide com a freguesia mais populosa de Lisboa, o Lumiar, com o comércio aberto, com os pais a querer chegar às escolas, com os alunos a quererem sair, foi a gestão que tivemos de fazer", concluiu.

Lusa