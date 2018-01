FC Porto vence Feirense e segura liderança do campeonato

Aboubakar (22') e Felipe (76') apontaram os golos do triunfo portista, com Luís Rocha (26') a fazer o único golo da equipa da Feira.

Com esta vitória, os dragões consolidam a liderança do campeonato, com 42 pontos, mais três que o Sporting e mais seis que o Benfica, ficando à espera do que fazem os rivais de Lisboa no dérbi da Luz, que se joga também hoje.