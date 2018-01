Arsenal e Chelsea empatam a dois golos na Liga inglesa

A equipa arsenalista foi a primeira a marcar, aos 63 minutos, por Jack Wilshere, a aproveitar um desvio infeliz de Morata, que o deixou isolado frente a Courtois, ainda que de ângulo difícil, para um remate que fez a bola ainda embater no poste.

O mesmo Courtois evitou literalmente o 2-0 no minuto seguinte, com uma defesa 'impossível', a remate do avançado francês Lacazette, deixando a sua equipa na discussão do resultado.

De resto, os dois guarda-redes, Courtois e Cech, estiveram em plano de grande evidência ao protagonizarem várias defesas de grande nível, a evitar que o resultado final atingisse números mais elevados.

O Chelsea empatou três minutos depois, na marcação de um penálti cometido pelo lateral direito espanhol Bellerin sobre Hazard, que o este converteu, e aos 84 adiantou-se mesmo no marcador, com um golo de Marcos Alonso, com o seu pior pé, o direito, a desviar um cruzamento do lateral direito Zappacosta.

Quando a vitória do Chelsea parecia consumada, o Arsenal conseguiu evitá-la, aos 90+2, com um golo de Bellerin, que assim pode redimir-se do penálti que deu o primeiro golo ao adversário.

Com este resultado, o Chelsea perdeu a oportunidade de ultrapassar o Manchester United no segundo lugar, mantendo-se em terceiro com 46 pontos, menos um do que os 'red devils', enquanto o Arsenal é sexto classificado, com 39.

Quem está a fazer um campeonato 'à parte' é o líder Manchester City, que soma 62 pontos, mais 15 do que a equipa de José Mourinho.



Lusa