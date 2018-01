Ex-jogador de Real Madrid e Barcelona é o novo selecionador da Bósnia-Herzegovina

Norsk Telegrambyra AS

Prosinecki, que se tornou no décimo selecionador da história da Bósnia-Herzegovina, liderará a equipa, que sob a orientação de Mehmed Bazdarevic falhou o apuramento para o Mundial2018, na Rússia, na qualificação para o Europeu2020.

Enquanto treinador, o antigo futebolista do Real Madrid e do FC Barcelona, entre outros, orientou a seleção do Azerbaijão, integrou a equipa técnica da Croácia e treinou o Estrela Vermelha de Belgrado e os turcos do Kayserispor.

Prosinecki fará a estreia como selecionador da Bósnia-Herzegovina em 28 de janeiro, num encontro particular com os Estados Unidos, em Los Angeles, e três dias depois defrontará o México.

Como futebolista, Prosinecki envergou as cores do Oviedo, Sevilha, Estrela Vermelha, Dínamo, Portsmouth, Standard ou Olimpija, com o qual conquistou a Taça da Eslovénia,

Com a formação do Estrela Vermelha ganhou três títulos de campeão, enquanto Jugoslávia, uma Taça da Jugoslávia, em 1990, e uma Taça dos Clubes Campeões Europeus, em 1991, e com o Dínamo três títulos de campeão croata, duas Taças e uma Supertaça.

Pela seleção croata, foi medalha de bronze do Mundial1998, disputado em Franca, e pela equipa júnior da ex-Jugoslávia conquistou o ouro no Mundial1987, no Chile.



