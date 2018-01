FC Barcelona em vantagem nos oitavos de final da Taça do Rei

Os catalães marcaram primeiro, numa jogada em que André Gomes, um dos melhores em campo, 'roubou' a bola à entrada da área 'culé', lançou o contra-ataque e, já na área contrária, fintou um defesa e cruzou rasteiro para o terceiro golo de José Arnáiz na Taça do Rei, aos 15 minutos.

O Celta empatou, aos 31, pelo dinamarquês Pione Sisto, num lance de insistência da equipa da casa, rematando, com pouco ângulo, para o fundo das redes, na recarga de uma bola ao poste, por Aspas.

Num jogo equilibrado, os catalães podiam ter voltado à frente do marcador na segunda parte, primeiro num cruzamento de Nelson Semedo, também titular, que Denis Suárez desperdiçou, e depois num remate à barra de Busquets.

Do outro lado, tanto Gómez como Aspas testaram os reflexos do holandês Sisto, mas o encontro terminou empatado, já depois do francês Dembélé, de fora por lesão há três meses e meio, voltar a jogar, aos 72.

Em outro encontro de duas equipas da primeira divisão espanhola, um golo do marroquino Amrabat, aos 49 minutos, deu a vitória caseira ao Leganés, na receção ao Villarreal.

Ainda esta quinta-feira, Espanyol e Levante defrontam-se em Barcelona, à mesma hora da receção do Numancia, da segunda divisão espanhola, ao Real Madrid.



Lusa