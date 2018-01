Mohamed Salah eleito melhor futebolista africano de 2017

O avançado do Liverpool, de 25 anos, bateu o senegalês Sadio Mané, seu companheiro nos 'reds', segundo, e o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund), terceiro.

Desde que Mahmoud al Khatib venceu o galardão em 1983 que a Bola de Ouro africana não era atribuída a um egípcio.

O avançado já tinha sido eleito na segunda-feira o melhor futebolista árabe de 2017, pela União Árabe da imprensa desportiva (UAPS).

O jogador sucede ao argelino Riyad Mahrez, do Leicester, numa altura em que segue no segundo lugar da lista dos melhores marcadores da liga inglesa com 17 golos, a um de Harry Kane (Tottenham).

Salah destacou-se ao serviço dos reds e também da seleção do Egito, sendo importante na qualificação do seu país para a fase final do Mundial de 2018, que se realiza de 14 de junho a 15 de julho, na Rússia.

