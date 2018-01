Sérgio Conceição evita conferência de imprensa por receio de "eventual castigo"

Segundo fonte oficial do FC Porto, o treinador e Danilo, que não esteve na entrevista rápida da SportTV, "evitaram as questões dos jornalistas com receio de sofrerem um eventual castigo", mas também "como forma de protesto".

A mesma fonte confirmou que o FC Porto vai apresentar uma exposição ao Conselho de Arbitragem relativamente a alguns lances do jogo com o Feirense.

Os 'azuis e brancos' entendem que foram prejudicados num lance de pretensa grande penalidade sobre Marcano, na expulsão de Felipe e em dois lances que envolverem Oliver e Soares, e que dariam segundo cartão amarelo para jogadores do Feirense.



Lusa