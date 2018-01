Arséne Wenger suspenso três jogos por conduta imprópria

A suspensão, acrescida de uma multa de 40 mil libras (cerca de 45 mil euros), foi decidida após a audiência na Comissão de Regulação Independente da FA de Arséne Wenger, na qual o técnico admitiu ter tido comportamento abusivo e linguagem imprópria.

Segundo a FA, a linguagem usada por Wenger e o seu comportamento, após o empate a um golo em casa do West Bromwich, em jogo da 20ª jornada da 'Premier League', foram "abusivos, impróprios e questionaram a dignidade do árbitro", o veterano Mark Dean, de 49 anos.

Arséne Wenger ficou insatisfeito com a marcação de um penálti contra a sua equipa por mão na bola de Calum Chambers, aos 89 minutos, do qual resultou o golo do empate do West Bromwich, considerando que a decisão era "difícil de aceitar" e que o trio de arbitragem "não fez um bom trabalho".

Lusa