FC Porto prossegue preparação para o Vitória de Guimarães sem Otávio e Dalot

De acordo com a nota publicada no sítio dos 'dragões', o brasileiro Otávio fez trabalho de ginásio e tratamento à lesão muscular sofrida no aquecimento para o jogo com o Mónaco, em dezembro de 2017, e Diogo Dalot trabalhou com a equipa B.

Os portistas retomam o trabalho pelas 11:00 de sábado, no Olival, em Vila Nova de Gaia, à porta fechada. Pelas 12:30, o treinador Sérgio Conceição fará em conferência de imprensa a antecipação do encontro com o Vitória de Guimarães.

O FC Porto, líder isolado com 42 pontos, mais dois de vantagem sobre o Sporting (2.º), após o empate dos 'leões' em casa do Benfica (1-1), recebe o Vitória de Guimarães (7.º), pelas 20:15 de domingo, em jogo da 17.ª e última ronda da primeira volta.

Lusa