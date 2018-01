Inter Milão empata mas segura 3.º lugar do campeonato italiano

Depois de se terem colocado em vantagem aos 55 minutos pelo argentino Mauro Icardi, os milaneses foram incapazes de segurar a vantagem e, aos 90+1, outro argentino, Giovanni Simeone, igualou para a Fiorentina.

João Mário e João Cancelo alinharam no onze inicial da equipa comandada por Luciano Spaletti, mas acabariam substituídos.

O Inter Milão está assim em terceiro com 42 pontos, enquanto a Fiorentina se mantém provisoriamente na oitava posição, com 28 pontos.

Noutro jogo da 20.ª jornada da Serie A, o Chievo empatou em casa 1-1 com a Udinese, com dois sérvios a serem protagonistas da partida: Ivan Radovanovic, que colocou os visitados em vantagem, aos nove minutos, e Nenad Tomovic, que com um autogolo, aos 41 minutos, igualou o jogo.

O Chievo soma 22 pontos e está em 13.°, enquanto a Udinese está em sétimo, com 28 pontos.

Lusa