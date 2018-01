Luís Oliveira termina em segundo a terceira etapa da Africa Eco Race

A dupla lusa, que corre em Yamaha, continua em bom plano, com Luís Oliveira a consolidar o terceiro lugar da geral na ligação de 400 quilómetros, ganha pelo italiano Paolo Ceci, novo líder, com um tempo de 04:51.50 horas.

O português terminou a apenas 26 segundos do vencedor, com Rui Oliveira a acabar com 34.08 minutos de distância, ainda que tenha conseguido segurar o quarto posto da geral das motos.

Já João Rolo (KTM) voltou a escalar posições, terminando o dia no 19.º lugar, resultado que lhe valeu uma subida de quatro postos na geral, para 24.º.

Nos carros e camiões, Elisabete Jacinto (MAN) voltou a ter problemas mecânicos e terminou no 10.º lugar entre camiões e no 34.º absoluto, caindo uma posição na geral para 19.ª na geral e quinta na classe T4.

O diferencial da frente do camião da equipa de Jacinto, José Marques e Marco Cochinho partiu à entrada para o último troço da prova, o que levou a à desaceleração até à meta.

