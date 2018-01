Oscar García é o novo treinador do Olympiacos

Oscar Garcia, que abandonou o comando técnico do Saint-Étienne, em novembro passado, por decisão própria, orientou na época passada os austríacos do Red Bull Salzburgo, ganhando as taça e campeonato locais.

O técnico substitui Takis Lemonís no cargo, tornando-se o quarto treinador dos campeões gregos nesta temporada.

Como jogador, Oscar García fez a sua formação no FC Barcelona, tendo atuado também pela equipa sénior, e vestido também as cores de Valência, Espanyol e Lérida.

Como treinador, o técnico, de 44 anos, começou a sua carreira em 2009, como adjunto da seleção nacional da Catalunha, orientando depois equipas da formação dos `blaugrana`, tendo ainda passagens por Israel, onde ganhou duas ligas e uma taça pelo Maccabi Telavive, e Inglaterra, onde orientou Brighton & Hove Albion.

O técnico abraça assim um novo projeto, numa equipa que é crónica vencedora do campeonato grego, com 18 títulos nos últimos 20 anos.



Lusa