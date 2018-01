Pedro Neto e Svilar na lista das 50 promessas da UEFA para 2018

Pedro Neto, de 17 anos, foi emprestado, com opção de compra, aos italianos da Lazio, pelo Sporting de Braga, emblema onde se formou o extremo e pelo qual disputou duas partidas na equipa principal, na última época, tendo anotado um golo.

Apesar de ainda não ter disputado nenhuma partida pelo plantel principal dos italianos, o negócio que levou Pedro Neto para a capital italiana custou 7,5 milhões de euros, pelo empréstimo de duas temporadas, com uma obrigação de compra fixada nos 4,5 milhões, e ainda com a possibilidade de os 'minhotos' encaixarem mais 9,5 milhões, mediante objetivos.

Em relação ao guarda-redes Mile Svilar, a UEFA destacou as prestações do 'guardião' na Liga dos Campeões, em jogos que serviram para mostrar aquilo que dizem ser o "talento bruto" do belga.

Na lista surge também o internacional sérvio de sub-21 Luka Jovic, de 20 anos, avançado que chegou ao Benfica em 2016, proveniente do Estrela Vermelha, mas que está emprestado esta época aos alemães do Eintracht Frankfurt, equipa em que fez 11 jogos e apontou dois golos.

Lusa