Real Madrid empata em Vigo e fica 16 pontos do Barcelona

Com novo tropeção, o campeão espanhol soma 32 pontos face aos 48 do Barcelona, enquanto o Atlético de Madrid tem 39 e o Valência 37: face a estes números, a Liga dos Campeões, em que procura um terceiro título seguido, surge como melhor aposta para salvar a época.

Depois de Iago Aspas (13) ter atirado ao poste, os galegos chegariam mesmo à vantagem aos 33 minutos, em contra-ataque concluído com chapéu do médio dinamarquês Daniel Wass sobre o guarda-redes Keylor Navas.

A reação merengue não podia ser mais rápida, pois o galês Gareth Bale marcou aos 36 e 39 minutos e consumou a reviravolta, no melhor período da equipa de Zinedine Zidane.

No primeiro, foi rápido a desmarcar-se a passe de Kroos, atirando cruzado para o 1-1, para, logo a seguir, desviar, também de primeira, um passe de Isco.

Com Cristiano Ronaldo discreto, o Real Madrid baixou o ritmo no segundo tempo e Iago Aspas sofreu penálti de Navas (72), mas o costa-riquenho, que arriscou a expulsão, defendeu o castigo máximo do seu opositor.

O uruguaio Gomez (82), com cabeceamento imparável na cara do guarda-redes, fez o 2-2 final.

Com Luisinho a titular e Bruno Gama a entrar aos 85, o Corunha conseguiu importante empate na visita ao 'europeu' Villarreal, que se adiantou com tento do turco Unal (30), mas viu o romeno Androne (84) igualar.

Face à derrota de véspera do Sevilha, 3-5 com o Bétis, o Villarreal desperdiçou a oportunidade de subir ao quinto lugar, mantendo-se em sexto a um ponto dos andaluzes, enquanto os galegos estão apenas um ponto acima da 'linha de água'.

O Athletic Bilbau venceu o Alavés por 2-0 e com isso aproximou-se dos lugares europeus - está a quatro pontos do Villarreal - enquanto o rival é antepenúltimo, em zona de descida, a um ponto do Corunha.

Horas antes, o FC Barcelona recolocou em nove pontos a folga no comando após vencer em casa o Levante por 3-0.

Depois dos êxitos do Atlético de Madrid face ao Getafe (2-0) e do Valência perante o Girona (2-1), no sábado, os catalães, que contaram com Nelson Semedo a partir dos 66 minutos e André Gomes dos 76, cumpriram a obrigação com golos de Messi (12), Luis Suárez (38) e Paulinho (90+3), perante um adversário modesto, mas que teve várias oportunidades para marcar.

Kevin Rodrigues ainda entrou, aos 78 minutos, em forma de reação, mas o golo, solitário, do extremo brasileiro Gabriel (75), desviando, de cabeça, um livre na lateral esquerda, garantiu o triunfo do Leganés por 1-0 sobre a Real Sociedad.

Lusa