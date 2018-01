Atlético de Madrid e Valência nos quartos da Taça do Rei de Espanha

Depois do 4-0 alcançado na Catalunha, na primeira mão, o Atlético voltou a bater o Lérida, desta vez por 3-0, enquanto o Valência goleou o Las Palmas, por 4-0, depois do empate a uma bola verificado no primeiro jogo.

No Wanda Metropolitano, o belga Carrasco, aos 57 minutos, o francês Gameiro, aos 74, e Vitolo, aos 81, fizeram os golos do triunfo dos colchoneros sobre o Lérida, formação de milita na terceira divisão espanhola.

Num duelo entre equipas do primeiro escalão, o Valência, com Ruben Vezo no onze titular e Gonçalo Guedes como suplente não utilizado, bateu o Las Palmas, último classificado do campeonato, com destaque para o hat-trick de Vietto.

O avançado argentino, emprestado pelo Atlético de Madrid na reabertura do mercado, e que terá estado perto de ingressar no Sporting, marcou aos 30, 48 e 66 minutos. Pelo meio, aos 54, o sérvio Maksimovic também inscreveu o seu nome na lista dos marcadores.

A quinta eliminatória continua na quarta-feira com mais três jogos, com especial atenção para o Real Madrid-Numancia. Na primeira mão, a equipa da capital venceu por 3-0.



Lusa