Belenenses empata com Boavista e soma 10.º jogo consecutivo sem vencer

No Estádio do Restelo, os azuis, que não vencem em nenhuma prova desde 28 de outubro de 2017, adiantaram-se no marcador, por Benny (15 minutos), mas Mateus empatou aos 90 minutos.

Com este resultado, o Boavista mantém o nono lugar, com 21 pontos, mais dois do que o Belenenses, que é 11.º classificado.



Lusa