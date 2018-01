Barcelona goleia Celta de Vigo e segue para os quartos a Taça do Rei

Nelson Semedo e André Gomes foram apostas iniciais de Ernesto Valverde, num encontro em que os catalães já venciam por 4-0 ao intervalo, com um 'bis' do argentino Messi, aos 13 e 15, seguido de remates certeiros de Alba, aos 28, e do uruguaio Suarez, aos 31.



Na segunda parte, o croata Rakitic fechou a contagem, aos 87. Na primeira mão, em Vigo, Celta e FC Barcelona tinham empatado a uma bola.



O FC Barcelona, que conquistou as três últimas edições da Taça do Rei de Espanha, juntou-se nos 'quartos' a Real Madrid, Atlético Madrid, Valência, Alavés e Leganés, que já tinham assegurado a qualificação, e Sevilha e Espanyol, que também hoje alcançaram o apuramento.



O Sevilha voltou a vencer o Cádiz, emblema da segunda divisão, desta vez por 2-1, depois do triunfo por 2-0 na primeira mão, enquanto o Espanyol deu a volta frente ao Levante.

Após a derrota caseira por 2-1, a formação catalã foi ao terreno do Levante vencer por 2-0, com golos do brasileiro Leo Baptistão e Moreno.

Lusa