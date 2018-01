João Henriques é o novo treinador do Paços de Ferreira

"A direção do FC Paços de Ferreira informa que chegou a acordo com João Henriques - até ao momento treinador do Leixões SC - para orientar a equipa profissional do clube", confirma o clube pacense.

O Paços de Ferreira dá conta ainda que a apresentação da nova equipa técnica vai acontecer na segunda-feira no Estádio Capital do Móvel, em hora oportunamente a anunciar, "altura em que serão divulgados os pormenores da ligação do novo treinador aos castores".

O técnico, de 45 anos, vai estrear-se na I Liga, depois de um percurso construído em Portugal em clubes secundários, com uma passagem pela Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, antes da afirmação esta época no Leixões, clube da II Liga onde começou como adjunto de Daniel Kennedy, que substituiu, com sucesso, a partir da quarta jornada, mantendo a equipa a lutar pelos lugares de acesso ao escalão principal.

João Henriques vai ser o terceiro treinador a orientar o Paços de Ferreira esta temporada, depois de Vasco Seabra, que iniciou a temporada, e de Petit, que o substituiu a partir da 10.ª jornada.

O Paços de Ferreira ocupa o 16.º lugar, no limite da permanência, com 14 pontos, mais dois do que Vitória de Setúbal e Estoril-Praia, ambos em zona de descida.



Lusa