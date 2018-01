Benfica proibido de perder pontos em Braga

O tetracampeão nacional ocupa o terceiro lugar, a cinco pontos do líder FC Porto e a três do Sporting, que defrontam no arranque da segunda volta adversários da 'cauda' da classificação, respetivamente, o Desportivo das Aves, 14.º classificado, no domingo, e o lanterna-vermelha Estoril-Praia, na segunda-feira.

O Benfica, pelo contrário, mede forças com o quarto posicionado, que poderá igualar os 'encarnados' caso se imponha no jogo de hoje, mas, para isso, terá de evitar o desfecho das últimas temporadas, nas quais a equipa lisboeta saiu vitoriosa, sempre sob o comando técnico de Rui Vitória.

Já eliminada de todas as outras provas em que participou (Liga dos Campeões, sem 'despromoção' para a Liga Europa sequer, Taça de Portugal e Taça da Liga), o Benfica encontra no campeonato e na perspetiva de um inédito 'penta' a possibilidade de salvar a época.

O outro jogo marcado para hoje opõe duas equipas em situação diversa: o Paços de Ferreira, antepenúltimo colocado e que será dirigido por Filipe Anunciação, já com o novo treinador João Henriques, que substituiu Petit, na bancada, recebe o Marítimo, que se pode isolar no quinto lugar.

Calendário dos jogos da 18.ª jornada

Programa da 18.ª jornada da I Liga:- Sexta-feira, 12 jan:Desportivo de Chaves -- Vitória de Guimarães, 4-3- Sábado, 13 jan:Paços de Ferreira -- Marítimo, 18:15 (SportTV)Sporting de Braga -- Benfica, 20:30 (SportTV)- Domingo, 14 jan:Boavista -- Portimonense, 16:00 (SportTV)Tondela -- Feirense, 16:00 (SportTV)Belenenses -- Rio Ave, 18:00 (SportTV)Sporting -- Desportivo das Aves, 20:15 (SportTV)- Segunda-feira, 15 jan:Moreirense -- Vitória de Setúbal, 19:00 (SportTV)Estoril-Praia -- FC Porto, 21:00 (SportTV)