Ausência de condições de segurança pode levar à derrota do Estoril

Tudo aconteceu durante o intervalo do encontro, relativo à 18.ª jornada da Primeira Liga, que os canarinhos iam vencendo por 1-0, com um golo de Eduardo Teixeira, aos 17 minutos.

Dezenas de adeptos, incluindo elementos dos Super Dragões, que estavam na bancada norte do recinto, foram retirados pelas autoridades para o relvado.

Em comunicado, o Estoril revelou que o jogo foi interrompido devido "ao facto de parte da bancada norte do Estádio António Coimbra da Mota ter tido um abatimento no centro".

Esta falta de condições de segurança pode, segundo o Regulamento Disciplinar da Liga, ditar a derrota da equipa estorilista. Segundo o ponto 4 do artigo 94.º, "quando um jogo oficial não se efetuar ou não se concluir em virtude do estádio não se encontrar em condições regulamentares por facto imputável ao clube que o indica, é este punido com a sanção de derrota (...)" e uma multa.

A segunda parte do encontro acabou por ser adiada para uma data ainda a definir, mas que não será esta terça-feira, como referiu o FC Porto em comunicado.