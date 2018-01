Ronaldinho Gaúcho termina carreira profissional

"A carreira profissional de Ronnie acabou. Ele quer ser um embaixador de futebol, fazer caridade e trabalhar com seus amigos na música a partir de agora", disse o ex-jogador do Sporting e do Estrela da Amadora e atual empresário Roberto Assis à agência AP.

Ronaldinho Gaúcho, de 37 anos, estreou-se como profissional no Grémio (1998/2001), após o que representou Paris Saint-Germain (2001/03), FC Barcelona (2003/08), AC Milan (2008/10), Flamengo (2011/12), Atlético Mineiro (2012/14), Querétero (2014/15) e Fluminense, clube pelo qual realizou o último jogo em 2015.

Roberto Assis espera promover alguns jogos de despedida de Ronaldinho Gaúcho após o Mundial 2018, na Rússia, distribuídos por Brasil, Europa e Ásia, num projeto que pretende envolver também a seleção 'canarinha', que o avançado ajudou a conquistar em 2002, na Coreia do Sul e no Japão.

Ronaldinho Gaúcho viveu no FC Barcelona um dos pontos mais altos da sua carreira, participando em 207 jogos, coroados com 94 golos e 61 assistências, antes de se mudar para o AC Milan, em 2008, numa altura em que o clube catalão contava já com o argentino Lionel Messi.

