A claque do Sporting que marcou presença no Dragão Caixa, em jogo da 12.ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins, entoaram uma canção ofensiva sobre a bancada ocupada por adeptos dos azuis e brancos, que assistiam ao jogo com os canarinhos, na segunda-feira.

Os adeptos afetos ao Sporting cantam: "Ai quem me dera que a bancada do Estoril fosse com o c......".

Como se pode ver em cima, o episódio já motivou a reação do diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J Marques.

Os dragões venceram o clássico por 2-1 e deixaram o Benfica sozinho na liderança do campeonato.