Valência perde em Las Palmas e desperdiça empate do Atlético de Madrid

Os ches ainda se colocaram em vantagem aos cinco minutos, por Santi Mina, mas Jonathan Viera (20) e Jonathan Calleri (53), de grande penalidade, deram o triunfo aos insulares, que deixaram o último lugar, por troca com o Málaga, que tem menos um jogo.

O Valência, que teve Gonçalo Guedes em campo desde os 57 minutos, terminou o encontro reduzido a 10 elementos, por expulsões de Gabriel Paulista (52), que viu dois amarelos no lance do penálti, e do português Ruben Vezo (87).

Os valencianos mantêm-se na terceira posição, com 40 pontos, a 11 do líder FC Barcelona (menos um jogo), mas desperdiçaram a oportunidade de igualar o Atlético de Madrid, que empatou em casa com o Girona, oitavo classificado.

Em Madrid, Antoine Griezmann inaugurou o marcador aos 34 minutos, tendo Portu empatado para o Girona, aos 73.

A seis pontos do Valência está agora o 'vizinho' Villarreal, quarto classificado, que venceu em casa o Levante, por 2-1, enquanto o Sevilha consolidou o sexto lugar, ao vencer fora o Espanyol, por 3-0.



