Benfica é o clube português com mais ganhos na última época

O ÚNICO REPRESENTANTE PORTUGUÊS

157,6 milhões de euros foi quanto arrecadaram os encarnados, segundo o estudo da consultora Deloitte. Apesar de ter vencido o campeonato pelo quarto ano consecutivo e de ter aumentado o valor das receitas face a 2016, o Benfica desceu três posições para o 30.º lugar.

As águias são o único clube português no ranking, mas, na próxima edição do estudo, e depois de uma presença modesta na Liga dos Campeões desta época, é provável que já não costem da lista.

O VELHO DUELO ENTRE UNITED E REAL

Em 20 anos, esta é a décima vez que o Manchester United lidera a tabela dos clubes mundiais com mais receitas. 676 milhões de euros colocam o clube inglês à frente do Real Madrid, embora seja pouca a diferença entre os dois - cerca de 1,7 milhões de euros.

Em terceiro lugar aparece outro clube espanhol, o Barcelona, com receitas na ordem dos 648 milhões.

O DOMÍNIO INGLÊS

Apesar da maior predominância espanhola inicial, metade dos clubes no top 20 pertencem à Liga inglesa, graças sobretudo aos ganhos provenientes dos direitos de transmissão televisiva e ao bom desempenho de algumas equipas nas competições europeias, como foi o caso do Manchester United, vencedor da Liga Europa.



Contas feitas, no total, os 20 clubes com mais receitas geraram, na época passada, 7,9 mil milhões de euros, mais 6% do que na temporada anterior.