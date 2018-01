Ex-jogador do Sporting pode enfrentar dois anos de prisão em Espanha

O jornal espanhol Las Provincias noticiou esta semana que o jovem jogador, de 23 anos, transferido do Sporting para o Villarreal no verão de 2017, está a contas com a Justiça.

Agora, é o jornal La Provincia que avança com mais detalhes sobre o caso. Segundo a publicação, a Justiça espanhola pede dois anos de prisão para o ex-jogador do Sporting, que terá ameaçado um empregado da discoteca com uma pistola, já durante a manhã.

O Villarreal e o treinador Javier Calleja rejeitaram reagir a esta situação, considerando tratar-se de um "assunto particular e pessoal".

"Há uma investigação aberta e até que termine não vamos opinar", justificou-se Calleja, reconhecendo que o clube estava já par da situação.