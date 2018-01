Gonçalo Paciência regressa ao FC Porto

Em comunicado publicado no site, a Vitória Futebol Clube – SAD informa que "o FC Porto lhe comunicou a vontade de acionar a cláusula do contrato de empréstimo de Gonçalo Paciência, celebrado no início da temporada desportiva, que lhe permitia resgatar o avançado em janeiro".

O jogador manifestou interesse em regressar ao "clube do seu coração".

"Perante estes dados, a Administração da Vitória Futebol Clube – SAD não podia impedir a saída de Gonçalo Paciência e está já à procura de alternativas para o avançado".