Hugo Miguel substitui João Capela no videoárbitro do Sporting-Vitória de Guimarães

A FPF refere:

"O VAR nomeado para este jogo era João Capela, mas por indicação médica recebida na manhã desta quarta-feira, o CA da FPF foi obrigado a proceder à sua substituição, o que fez às 12 horas; o árbitro da AF Lisboa está sujeito a uma paragem de pelo menos cinco dias"

O árbitro Luís Godinho foi o árbitro nomeado para a receção do Sporting ao Vitória de Guimarães (21:00), que encerra a jornada e que pode valer aos 'leões' a liderança, embora que à condição, dado que o FC Porto tem um jogo em atraso.

O árbitro da Associação de Futebol de Évora vai ter José Braga e Valter Rufo como assistentes e Rui Soares como quarto árbitro, enquanto no vídeoárbitro (VAR) estará Hugo Miguel.

Em caso de vitória, o Sporting, que tem 47 pontos, assume a liderança na Liga, na qual se encontra o FC Porto, com 49 pontos e menos um jogo disputado, faltando cumprir aos 'dragões' a segunda parte do jogo com o Estoril Praia, interrompido ao intervalo.

Para os restantes jogos de hoje da I Liga, o árbitro Bruno Esteves, da Associação de Setúbal, foi nomeado para o jogo entre Boavista e Marítimo e para o Chaves-Vitória de Setúbal foi escolhido o árbitro António Nobre, da Associação de Leiria.

Lusa