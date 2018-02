Abel Ferreira quer Sporting de Braga audaz para ganhar no "Dragão"

"Tudo começa do zero a cada jogo que passa, uma nova estratégia e preparação para um novo adversário. Partimos em igualdade de circunstâncias, com a mesma ambição e desejo pela vitória, vamos para lutar pelos três pontos, essa é a nossa intenção", afirmou.

O treinador quer "audácia" na sua equipa e referiu o "cuidado" a preparar o jogo: "perceber onde o adversário nos vai atacar e onde nós podemos atacá-lo".

"Tivemos menos tempo para prepará-lo, mas dois dias é suficiente para desenvolver um plano estratégico para este jogo entre dois grandes clubes, duas grandes instituições e duas grandes massas associativas", disse na antevisão da partida.

Para Abel Ferreira, "todas as equipas têm pontos fortes e fracos", mas a análise ao FC Porto está feita e a equipa bracarense "está confiante e sabe o que tem que fazer".

"Eu e o meu rival temos conhecimento absoluto [sobre a equipa adversária] . Quando são jogos grandes, o FC Porto joga com um terceiro médio, estamos preparados para isso, como também para jogarem com um segundo avançado", disse.

O técnico 'arsenalista' desvalorizou ainda uma eventual quebra portista que, nos últimos quatro jogos, apenas marcou um golo.

"As equipas grandes estão sempre preparadas para defrontar o próximo adversário, o FC Porto está invicto nesta competição, o que prova a sua força, é uma equipa pragmática com qualidade individual e coletiva", elogiou.

Questionado sobre se teme que a equipa venha a 'pagar a fatura' das recentes queixas do FC Porto relativamente às arbitragens, respondeu que não.

"Não temo nada. Espero três grandes equipas em campo, com audácia e coragem. É preciso calma e discernimento. Espero do melhor FC Porto, do melhor Sporting de Braga e do melhor árbitro para apitar esta partida", disse.

Abel Ferreira disse ainda não ter uma "relação pessoal" próxima com Sérgio Conceição, apesar da relação profissional mantida quando eram técnicos das equipas principal e B do Sporting de Braga.

"Já o disse que o admiro pelo seu percurso profissional e tenho uma relação cordial com o Sérgio [Conceição] . Não só com ele, porque a minha filosofia de vida é ser feliz e fazer os que estão à minha volta felizes", disse.

O técnico não quis revelar se Esgaio está operacional, após o defesa ter saído com queixas na última jornada (vitória por 2-0 sobre o Desportivo das Aves), porque haverá ainda um treino na manhã de sábado.

Sobre o mais recente reforço Diogo Figueiras, destacou que o lateral direito conhece bem o campeonato português e espera que ajude o Braga "a conquistar títulos".

Sporting de Braga, quarto classificado, com 43 pontos, e FC Porto, segundo, com 49, defrontam-se no sábado, às 20:30, no Estádio do Dragão, no Porto.

Lusa