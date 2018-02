"Estaremos equivocados se pensarmos apenas na Champions", diz Zidane

Zinedine Zidane disse:

"Só pensamos no que fazer no campo, porque se fizermos as coisas bem vamos ganhar e estaremos equivocados se pensarmos apenas na 'Champions'. Há que terminar bem a Liga, o mais alto possível, pensando que não está sentenciada"

Zidane falava na antevisão do jogo da Liga espanhola em casa do Levante, no sábado, num momento em que os 'merengues' são quartos classificados, a 'longínquos' 19 pontos do FC Barcelona, embora com menos um jogo.



O treinador disse ainda que é indiferente para si o que vai acontecer no próximo ano, quando questionado se a sua continuidade, depois de ser também eliminado da Taça do Rei, dependia do que a equipa fará na Liga dos Campeões:



"É-me indiferente o que vai acontecer no próximo ano", começou por dizer, acrescentando que está focado no presente, nos jogos que tem pela frente, e que na 'Champions' farão tudo para "ganhar ao PSG".



O Real Madrid, bicampeão europeu em título, defronta o Paris Saint-Germain nos oitavos de final da competição, com jogos agendados para 14 de fevereiro, no Santiago Bernabéu, e 06 de março, no Parque dos Príncipes.

Lusa