Jogador do Aves sofreu traumatismo cranioencefálico

Ao saltar a uma bola com um jogador do Boavista, Tissone acabou por levar uma cabeçada, caindo imediatamente inanimado no relvado. O jogo ficou parado durante vários minutos, o que levou a um tempo de compensação de sete minutos.

O médio de 31 anos foi assistido pela equipa médica do Aves e pelos bombeiros. Tissone teve de sair do relvado de maca, com um colar cervical, e foi depois levado para o hospital.

OCT\303\201VIO PASSOS

No final do jogo, na flash interview à Sport TV, o treinador José Mota assegurou que o jogador do Aves já estava consciente quando foi levado para o hospital.

O Desportivo das Aves venceu esta terça-feira em casa o Boavista, por 3-0, e pôs fim a uma série de sete jogos sem ganhar na I Liga portuguesa de futebol, mas manteve-se no último lugar.

No jogo que encerrou a 21.ª jornada, Paulo Machado abriu o marcador, de grande penalidade, aos oito minutos, e Alexandre Guedes ampliou a diferença antes do intervalo, aos 44, enquanto Vítor Gomes completou o resultado, aos 70.