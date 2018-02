Podence operado a fratura no pé esquerdo

Foi o próprio jogador que anunciou a cirurgia nas redes sociais:

No último boletim clínico lançado pelo Sporting, o jovem internacional português estaria a contas com uma "entorse do tornozelo esquerdo". A lesão era mais grave do que inicialmente se pensava e o jogador deve agora ficar fora das opções de Jorge Jesus durante várias semanas.

Podence já não atua pelos leões desde o embate para o campeonato, com o Vitória de Setúbal, a 19 de janeiro.