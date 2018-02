André André de regresso no FC Porto, Marcano e Aboubakar condicionados

No treino de hoje no Olival, André André trabalhou sem quaisquer limitações e pode ser opção para o duelo de quarta-feira com os 'reds', dos oitavos de final da 'Champions', num apronto em que Marcano e Aboubakar continuaram condicionados.

O defesa espanhol treinou integrado, mas com limitações, enquanto o avançado camaronês esteve no relvado à parte do plantel e efetuou também trabalho de ginásio.

O médio Danilo foi único que não subiu ao relvado, tendo ficado a fazer tratamento a uma rotura muscular na perna esquerda.

Na terça-feira, o FC Porto volta a treinar e tem uma sessão agendada para as 11:45, no Olival, com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social.

Mais tarde, às 17:45, no Estádio do Dragão, o técnico Sérgio Conceição estará na conferência de imprensa de antecipação do encontro com o Liverpool.

O confronto entre 'dragões' e 'reds', da primeira mão dos 'oitavos', está agendado para as 19:45 e terá arbitragem do italiano Daniele Orsato.

Lusa