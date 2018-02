Chelsea vence West Bromwich e recupera quarto lugar

A equipa londrina vinha de duas derrotas consecutivas traumáticas, a primeira em Stamford Bridge, por 3-0, frente ao Bournemouth, e a segunda perante o Watford, por 4-1, fora, e necessitava de um resultado moralizador a poucos dias de se confrontar com o FC Barcelona, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Depois de um início titubeante, a equipa estabilizou a partir do momento em que o internacional belga Eden Hazard, que se tornaria na principal figura do jogo, abriu o marcador aos 25 minutos, numa jogada em que tabelou na área com Olivier Giroud, internacional francês contratado nesta janela de mercado ao Arsenal.

O West Bromwich foi resistindo e até, por vezes, ameaçando a defesa do Chelsea, mas a resistência quebrou a partir dos 63 minutos, quando Victor Moses aumentou a vantagem para dois golos, também na sequência de uma tabela com o espanhol Fabregas, que ressaltou num adversário antes da finalização do internacional nigeriano.

O Chelsea chegaria ainda ao terceiro golo, aos 71 minutos, de novo por Eden Hazard, um grande golo com o pé esquerdo, de fora da área, após uma diagonal interior que deixou toda a defesa do West Bromwich batida.

Com este triunfo, o Chelsea recuperou o quarto lugar, ao qual acedera o Tottenham após vencer no sábado o Arsenal, somando 53 pontos, menos um do que o Liverpool, que é terceiro, menos três do que o Manchester United, segundo, e menos 19 do que o líder Manchester City.

Lusa