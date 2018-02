Real Madrid bate PSG na Champions com bis de Ronaldo

Na primeira mão dos oitavos do final, a formação de Sérgio Conceição sofreu a pior de derrota de sempre do clube portuense em jogos em casa nas competições europeias e só um milagre poderá impedir o adeus à 'Champions'.

Foi uma noite para esquecer para o FC Porto e para o guarda-redes José Sá, que ficou ligado sobretudo ao primeiro golo do Liverpool, marcado por Sadio Mané, senegalês que acabou o encontro com um 'hat-trick'.

Primeiro, num lançamento com as mãos, o guarda-redes português colocou a bola na posse dos 'reds' e depois, após o remate do avançado senegalês, deixou a bola passar debaixo do corpo, ficando mal na 'fotografia'.

O egípcio Salah aumentou a vantagem para os ingleses, aos 29 minutos, e a goleada continuou a ser construída por Mané, aos 53 e 85, e pelo brasileiro Roberto Firmino, aos 70.

Além da pior derrota caseira de sempre na UEFA, o FC Porto igualou também o pior resultado de sempre contra um emblema inglês, imitando os 5-0 sofrido no terreno do Arsenal, em 2010, também nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Em Espanha, o Real Madrid deu a volta ao resultado frente ao Paris Saint-Germain e Cristiano Ronaldo voltou a bater novo recorde, desta vez tornando-se no primeiro jogador de sempre a marcar 100 golos pelo mesmo clube na 'Champions'.

O avançado português marcou aos 45 minutos, de grande penalidade, e aos 83, com um toque com o joelho, aumentando para 116 os golos alcançados na prova, e foi determinante na 'remontada' do Real Madrid, depois de Rabiot ter dado vantagem aos parisienses, aos 33.

Ronaldo foi a principal figura dos 'merengues', que venceram as duas últimas edições da 'Champions', mas Asensio teve também grande importância neste triunfo valioso do emblema espanhol.

O extremo espanhol foi lançado no jogo a pouco mais de 10 minutos do fim e esteve na origem nos últimos dois golos da sua equipa, primeiro assistindo Ronaldo e depois o brasileiro Marcelo, aos 86 minutos.

Lusa