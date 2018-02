Thiago Alcântara de regresso no Bayern após três meses de paragem

"Ele vai jogar de início. Já há duas semanas que o Thiago treina com a equipa", disse o treinador do Bayern de Munique, na véspera do jogo com o Wolfsburgo, da 23.ª jornada do campeonato alemão.

O médio internacional espanhol não joga desde 22 de novembro, dia em que sofreu uma grave lesão na coxa, no jogo da Liga dos Campeões contra o Anderlecht.

Para a partida contra o Wolfsburgo, em vésperas do jogo da Liga dos Campeões contra o Besiktas, o técnico alemão continua sem poder contar com o guarda-redes Manuel Neuer, ausente por lesão, nem com o médio chileno Arturo Vidal, suspenso.

"Por um lado, é um problema de rico, por outro, é trabalho do treinador olear a máquina. Mas é importante para mim falar com os jogadores que ficam de fora" assinalou Heynckes.



Lusa