Benfica e Casillas reagem à polémica no Tondela-Sporting

O Benfica reagiu esta terça-feira no Twitter, onde defendeu que a polémica no jogo Tondela-Sporting é "uma das maiores vergonhas de todos os tempos".

O clube da Luz destacou ainda o tempo de compensação dado pelo árbitro João Capela, aquilo que considerou ser um penálti não assinalado sobre Murillo e o perdão da expulsão de William Carvalho.

Também Iker Casillas fez um comentário ao jogo na mesma rede social. Em alusão ao tempo de descontos dado por João Capela, o guarda-redes do FC Porto escreveu: "90' + 4' (4' x 2 ) + 1 hora + 1 dia + 1 semana + 1 mês + 1 ano + 1 lustro + 1 década + 1 século..... e se mesmo assim não for possível: O JÓQUER INFINITO!"

Perante a dúvida, Duarte Gomes considerou que o árbitro cometeu um erro ao dar dois minutos em vez dos 20 segundos que faltavam para o fim do jogo entre o Tondela e o Sporting. O comentador da SIC lembrou também que o árbitro pode vir a ser castigado.

Após o jogo, Jorge Jesus entendeu que a vitória do Sporting frente ao Tondela não merece contestação e destaca o facto de o árbitro ter avisado os jogadores que iria prolongar o tempo extra. Para o treinador dos leões, o golo no minuto 99' é legal.

Já o presidente do Tondela criticou o árbitro do encontro e disse que o tempo de compensação dado a mais foi por uma falta que não foi assinalada sobre um jogador do Tondela, Bruno Monteiro. Gilberto Coimbra disse ainda que o clube tinha sido humilhado.